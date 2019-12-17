The Wayne County Wrestling team hosted the Luke Troxell Duals on
Saturday December 7 at the Rodney Woods Gymnasium.
The dual tournament featured the following teams, Wayne County,
Daviess County, Danville, Perry County Central and Livingston Academy.
The Mat Cardinals finshed 4-0 on the day to win the tournament.
Daviess County finished second and Danville third.
The following are dual meet scores for Wayne County:
Wayne County 72 Livingston Academy 12
Wayne County 48 Daviess County 36
Wayne County 58 Perry County Central 21
Wayne County 48 Danville 23
The following are dual meet results from each dual.
Wayne County (WAYN) 48.0 Danville (DANV) 33.0
126 lb. Conner Sexton (WAYN) over Micah Chappell (DANV) (Fall 3:24)
132 lb. Dakota Karr (WAYN) over Ethan Updike (DANV) (Fall 0:44)
138 lb. Sam Beckley (WAYN) over Cwintin Anderson (DANV) (Fall 1:00)
145 lb. TyShawn Lyttle (DANV) over Cody Burris (WAYN) (Fall 5:24)
152 lb. Jerome Johnson (DANV) over Marico Diaz (WAYN) (Fall 5:33)
160 lb. Kurtis Karr (WAYN) over Holden McKnight (DANV) (Fall 1:21)
170 lb. Justus Turner (DANV) over Bailey Jones (WAYN) (Fall 3:57)
182 lb. Caden McWilliams (DANV) over Logan Slagle (WAYN) (Dec. 3-1)
195 lb. Devin Fitzpatrick (WAYN) over Gavin Rodriquez (DANV) (Fall
1:30) 220 lb. Chris Grier (DANV) over (WAYN) (For.)
285 lb. Tyler Lovett (WAYN) over (DANV) (For.)
106 lb. Colin Tucker (WAYN) over Alicia Campbell (DANV) (Fall 0:22)
113 lb. Keelan Dick (WAYN) over Charlie Blevins (DANV) (Fall 0:20)
120 lb. Morgan Sallee (DANV) over (WAYN) (For.)
Wayne County (WAYN) 72.0 Livingston Academy (LIAC) 12.0
106 lb. Colin Tucker (WAYN) over Preston Looper (LIAC) (Fall 0:11)
113 lb. Zach Welch (WAYN) over (LIAC) (For.)
120 lb. Keelan Dick (WAYN) over Zachary Arrich (LIAC) (Fall 0:34)
126 lb. Dakota Karr (WAYN) over (LIAC) (For.)
132 lb. Conner Sexton (WAYN) over Jack Winningham (LIAC) (Fall 1:30)
138 lb. Sam Beckley (WAYN) over (LIAC) (Fall 0:00)
145 lb. Cody Burris (WAYN) over Logan Cunningham (LIAC) (Fall 1:08)
152 lb. Marico Diaz (WAYN) over (LIAC) (For.)
160 lb. Kurtis Karr (WAYN) over Anthony Ledbetter (LIAC) (Fall 1:29)
170 lb. Bailey Jones (WAYN) over Jonathan Phillips (LIAC) (Fall 1:31)
182 lb. Devin Fitzpatrick (WAYN) over (LIAC) (For.)
195 lb. Cole Sullivan (LIAC) over Logan Slagle (WAYN) (Fall 2:26)
220 lb. Tyler Lovett (WAYN) over Aiden Cobianponce (LIAC) (Fall 0:12)
285 lb. Austin Reeder (LIAC) over (WAYN) (For.)
Wayne County (WAYN) 48.0 Daviess County (DACO) 36.0
113 lb. Keelan Dick (WAYN) over Caleb Tolson (DACO) (Fall 1:25)
120 lb. Kaleb Alley (WAYN) over (DACO) (For.)
126 lb. Dakota Karr (WAYN) over (DACO) (For.)
132 lb. Conner Sexton (WAYN) over Tyson Sherron (DACO) (Fall 1:30)
138 lb. Sam Beckley (WAYN) over Lucas Lindblom (DACO) (Fall 0:28)
145 lb. Reese Haight (DACO) over Cody Burris (WAYN) (Fall 1:02)
152 lb. Landen Boone (DACO) over Marico Diaz (WAYN) (Fall 1:24)
160 lb. Kurtis Karr (WAYN) over (DACO) (For.)
170 lb. Alexander Elmore (DACO) over Bailey Jones (WAYN) (Fall 2:25)
182 lb. Conner Tolson (DACO) over Devin Fitzpatrick (WAYN) (Fall 0:17)
195 lb. Andrew Sanders (WAYN) over (DACO) (For.)
220 lb. Jaxon Winkler (DACO) over Tyler Lovett (WAYN) (Fall 1:24)
285 lb. Evyn Samples (DACO) over (WAYN) (For.)
106 lb. Colin Tucker (WAYN) over Chance Carmon (DACO) (Fall 0:49)
Wayne County (WAYN) 54.0 Perry County Central (PECC) 21.0
120 lb. Kaleb Alley (WAYN) over Mary McReynolds (PECC) (Fall 1:32)
126 lb. Dakota Karr (WAYN) over Brasley Lewis (PECC) (Fall 3:10)
132 lb. Conner Sexton (WAYN) over (PECC) (For.)
138 lb. Sam Beckley (WAYN) over Dewey Turner (PECC) (Fall 0:26)
145 lb. Seth Hill (PECC) over Cody Burris (WAYN) (Fall 1:13)
152 lb. Cody Slone (PECC) over Marico Diaz (WAYN) (Fall 2:48)
160 lb. Kurtis Karr (WAYN) over Javine Crowley (PECC) (Fall 2:30)
170 lb. Tristan Turner (PECC) over Bailey Jones (WAYN) (Fall 2:45)
182 lb. Rufaide Canizares (PECC) over Devin Fitzpatrick (WAYN) (Dec.
7-6)
195 lb. Logan Slagle (WAYN) over (PECC) (For.)
220 lb. Tyler Lovett (WAYN) over (PECC) (For.)
285 lb. Double Forfeit 106: Colin Tucker (WAYN) over Landon
Scroggins (PECC) (Fall 1:33)
113 lb. Keelan Dick (WAYN) over Hayden Canady (PECC) (Fall 1:24)
Wayne County was in action on Saturday, December 14 when they traveled to Crossville, Tenn. for the Stone Memorial Duals.
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